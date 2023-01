Covid: in Liguria crollo dei positivi, -50,3% in una settimana

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Dati in netto miglioramento per i casi di Covid in Liguria: nella settimana dal 6 al 12 gennaio, secondo la fondazione Gimbe, l'incidenza è diminuita a 94,1 positivi ogni 100mila abitanti, con una diminuzione dei nuovi casi del 50,3% rispetto alla settimana precedente.

Rimangono sopra la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica con un +16,2% mentre sono passati sotto la media nazionale i pazienti in terapia intensiva con un +3,1%. Continua a crescere, pur lentamente, il tasso di copertura vaccinale con quarta dose che è del 34,3% rispetto alla media nazionale del 30%.

Questi i numeri dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti provincia per provincia che confermano il crollo dei positivi: La Spezia 126 (-57,1%) rispetto alla settimana precedente), Genova 86(-46,2%), Savona 86 (-47,9%), Imperia 86 (-47,2%). (ANSA).