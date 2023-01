Agente Penitenziaria Genova salva donna da aggressione compagno

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Un agente della polizia penitenziaria in forza alla casa circondariale di Genova Marassi ha salvato una ragazza dall'aggressione del compagno. E' successo sabato scorso e lo rende noto Fabio Pagani, segretario regionale della Uil-Polizia penitenziaria.

Sono state le grida di aiuto della donna a allertare il poliziotto che era fuori servizio e si è precipitato immediatamente a soccorrere la ragazza e a metterla in sicurezza all'interno di un bar. Poi ha fermato l'aggressore che ha consegnato nelle mani della polizia.

"L'aggressore fermato - scrive Pagani nella nota - è stato denunciato per lesioni personali e gli è stato applicato d'urgenza l'allontanamento dalla casa familiare" (ANSA).