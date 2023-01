Black Eyed Peas a Sanremo, 6 Grammy e milioni di stream

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - I BLACK EYED PEAS saranno ospiti del Festival di Sanremo durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio. Il gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards porterà sul palco l'energia e la grinta che da sempre lo contraddistingue, e farà ballare il pubblico del Teatro Ariston e quello da casa con i loro grandi successi. Il loro ultimo album "Elevation", uscito lo scorso novembre per Epic / Sony Music, contiene le hit di successo da milioni di stream "Simply The Best" con Anitta ed El Alfa che al momento si trova nella Top 10 dell'Airplay radiofonico italiano, "Don't You Worry" con Shakira e David Guetta che conta oltre 200 milioni di stream e che ha raggiunto la Top 3 dell'Airplay radio e della classifica italiana di Shazam, e la Top 10 dell'Airplay radiofonico europeo e della classifica globale di Shazam. Ad oggi i Black Eyed Peas hanno pubblicato una serie di album rivoluzionari, a partire da "Behind The Front" (1998) fino a "Bridging The Gap" (2000), "Elephunk" (2003), "Monkey Business" (2005), "The E.N.D." (2009), "The Beginning" (2010), "Masters of the Sun, Vol. 1" (2018) e, più recentemente, "TRANSLATION" (2020) contenente le hit "RITMO (Bad Boys For Life)" con J Balvin e "MAMACITA" con Ozuna e J. Rey Soul, che hanno entrambe conquistato la certificazione DOPPIO PLATINO e la Top 5 dell'airplay radiofonico italiano. Hanno stabilito record impressionanti, con 35 milioni di album e 120 milioni di singoli venduti, hanno vinto 6 Grammy Awards e sono stati headliner del Super Bowl. (ANSA).