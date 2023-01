Proiettile di nave Seconda Guerra in scantinato a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 14 GEN - Un proiettile di una nave della Seconda Guerra mondiale è stato rinvenuto nelle cantine in un condominio di vico Foce a Sanremo (Imperia), nei pressi della spiaggia. E' stato il marito delle amministratrice di condominio a imbattersi per caso nel residuato, che si trovava in un sottoscala. Si tratta di un proiettile che potrebbe aver raggiunto il muro antisbarco durante i bombardamenti dal mare.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. "Mi hanno spiegato che l'ordigno potrebbe essere ancora carico - afferma Sabbieti - e quindi è potenzialmente pericoloso". La zona è stata recintata e si attende l'arrivo degli artificieri per le procedure di disinnesco. Può darsi che l'ordigno sia saltato fuori dalla pulizia di qualche cantina. (ANSA).