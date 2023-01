Rapallo ristruttura il Teatro delle Clarisse

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Un luogo che possa essere vissuto il più possibile, fruibile per rappresentazioni teatrali, spettacoli ma predisposto anche per convegni. Con questo spirito rinasce il teatro auditorium delle Clarisse di Rapallo chiuso da più di un anno per ragioni di sicurezza. Un intervento curato dall'architetto Enrico Pinna, lo stesso che si è occupato della rinascita della colonia Fara di Chiavari, il cui progetto definitivo è stato presentato questa mattina.

Lavori sul Pnrr per un valore di circa 2 milioni e 300 mila euro che prevedono il risanamento della parte esterna della struttura - un edificio monumentale - e la rimessa a nuovo della parte interna rispettando gli spazi ma con una novità sostanziale, anzi due: la riapertura della porta originale lato mare e la creazione di una sorta di "ridotto" dove attualmente c'è la regia per ricavare un teatrino per piccoli eventi.

"Dopo i progetti su Villa Tigullio e sul Castello, si tratta di un ulteriore tassello nel mosaico della riqualificazione del patrimonio immobiliare cittadino" ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio. L'assessore al Turismo Elisabetta Lai ha aggiunto: "È un piccolo gioiello che necessità di lavori. L'ultimo intervento risale agli anni 70-80; sarà rivisto nella sua funzionalità mantenendo la capienza di 240 posti". (ANSA).