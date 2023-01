Nasce Fondazione S.Lorenzo, custode beni culturali Arcidiocesi

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - E' nata la Fondazione San Lorenzo Impresa Sociale, il nuovo organismo dell'Arcidiocesi di Genova che ha come scopo primario quello di occuparsi della custodia, della valorizzazione e della pubblica fruizione del patrimonio artistico e storico dell'Arcidiocesi. Il patrimonio culturale religioso conservato nel territorio dell'Arcidiocesi di Genova rappresenta un documento aperto alla lettura della storia di una città e del suo entroterra unico e variegato: chiese, conventi, monasteri, oratori, istituzioni ecclesiastiche sono testimoni di una storia fatta di carità, di fede e di orgoglio culturale che esige una idonea conservazione e una particolare valorizzazione, specialmente in un territorio così ampio e variegato, compreso tra Arenzano e Camogli, allungato fino all'entroterra di Vobbia e nel territorio piemontese di Gavi.

Negli anni, diversi sono stati i lavori di schedatura e catalogazione grazie a software messi a disposizione dalla Cei che prevedono la messa in rete nel circuito dei beni ecclesiastici nazionali dell'intero patrimonio storico artistico e documentale e librario sottoposto a tutela del vescovo diocesano". Il ruolo di Fondazione San Lorenzo "diventa necessario - si legge nella nota della Diocesi - perché si propone anche di attivare progetti culturali in modo professionale, per ottenere quei sostegni economici che, più che dallo Stato o dalla Chiesa, possono derivare dalla Comunità Europea e da attori privati. I compiti della Fondazione saranno ampi, rientrando nel suo Statuto la formazione culturale dei giovani, con attenzione alle fasce deboli della società e all'inserimento nel circuito lavorativo di persone non autosufficienti con iniziative che generino ricadute occupazionali ed economiche". Il raggio di azione della Fondazione San Lorenzo "è stato pensato perché possa essere di supporto per attività essenziali nel prevenire la dispersione della nostra storia documentale". (ANSA).