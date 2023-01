Agroalimentare: Orsero, dopo la Francia guarda al Portogallo

"Guardiamo con interesse al Nord dell'Europa, penso per esempio al mercato tedesco che è molto attraente e difficile, e anche oltre oceano, così come siamo attenti a quello che succede in Portogallo, dove c'è una nostra società. Abbiamo già fatto degli investimenti che dovrebbero dare a breve i loro frutti, ma anche in questo caso non ci precludiamo le strade di nuove acquisizioni". Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo del gruppo Orsero, leader nell'Europa Mediterranea per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, spiega in un 'intervista a "Verità&Affari" che dopo il doppio colpo messo a segno con l'acquisizione delle francesi Blampin e Capexo un'operazione da 65 milioni che l'ha posizionato ai vertici pure del mercato d'oltralpe, continua a guardarsi intorno.

"Se dovessero prospettarsi delle opportunità proveremo a coglierle" dice Raffaella Orsero, anche in termini di singolo prodotto. Ad esempio i frutti di bosco: "L'Italia è un importante produttore di frutti di bosco, ma ci sono mercati, penso soprattutto al Marocco, in grandissima espansione. Ecco, se dovessi indicare un "pericoloso" competitor per il nostro Paese, di sicuro indicherei il Marocco. E non solo per i frutti di bosco".

Intanto c'è sempre maggiore attenzione da parte dei consumatori per la frutta esotica, dall'avocado (il cui consumo in Italia è salito a svantaggio di quello delle pere, drasticamente diminuito negli ultimi 15 anni, racconta ancora la Orsero nell'intervista), al mango, allo zenzero. (ANSA).