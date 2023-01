Coppa Italia: una magia di Dybala mette k.o. un buon Genoa

Si ferma negli ottavi l'avventura del Genoa in Coppa Italia. I rossoblù escono sconfitti 1-0 dalla Roma all'Olimpico ma lo fanno a testa alta. Gilardino aveva chiesto sacrificio e concretezza. Ha avuto il primo ma non il secondo con Yalcin nel primo tempo e Aramu nella ripresa che non hanno capitalizzato due nette occasioni da gol.

Mourinho invece ha avuto bisogno di inserire nella ripresa il campione del mondo Dybala per conquistare la vittoria.

L'argentino infatti pochi minuti dopo il suo ingresso in campo servito al limite da Mancini ha superato a sinistra la difesa rossoblù battendo Martinez con un diagonale imprendibile.

Per i giallorossi tanti calci d'angolo, saranno 16 alla fine, ma di occasioni pulite se ne contano due nella prima frazioni con Abraham la prima, deviazione in angolo di Martinez e soprattutto con Pellegrini, il cui tiro in corsa ha colpito l'incrocio dei pali e una sempre di Dybala poco prima del gol nel secondo tempo bravo Martinez a deviare.

Incredibile invece l'errore di Yalcin poco dopo la mezz'ora della prima frazione che, servito da Sabelli al termine di un contropiede, ha sbagliato quello che è apparso come un vero e proprio rigore in movimento.

Alla fine però giusti applausi da parte degli oltre 500 tifosi genoani presenti che hanno visto la propria squadra lottare sino alla fine con una formazione di categoria superiore. Una prestazione positiva in vista della ripresa del campionato lunedì prossimo al Ferraris contro il Venezia.

