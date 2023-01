Carlo Felice, Bucci designa Musso per Fondazione

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Il sindaco di Genova Marco Bucci ha designato il professore universitario Enrico Musso quale rappresentante del Comune nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Carlo Felice in sostituzione del componente dimissionario, l'avvocato Roberto Pani, che aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente. A Musso, ex candidato sindaco del capoluogo ligure, il Comune di Genova ha recentemente affidato un incarico per il servizio di implementazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e lo sviluppo di nuovi servizi in ambito della mobilità sostenibile. (ANSA).