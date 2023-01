Rifiuti: a Bolzaneto un nuovo ecocompattare

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Inaugurato questa mattina nel quartiere di Bolzaneto, in piazza Francesco Rismondo, il diciassettesimo ecocompattatore che andrà ad aumentare la 'flotta green' delle macchine mangia plastica e cartoni bevande confermando il record italiano di macchine PlasTiPremia installate per la città di Genova.

"Con questa nuova installazione - ha dichiarato l'assessore all'ambiente Matteo Campora - raggiungiamo l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ovvero di coprire le delegazioni con almeno un ecocompattatore. In questi anni abbiamo potuto riscontrare che la formula premiale funziona e i numeri sono andati oltre le aspettative".

"PlasTiPremia", L''iniziativa di economia circolare per il riciclo e il recupero degli imballaggi "PlasTiPremia" nata circa tre anni fa ha permesso di regalare coupon cartacei per 88.300€ di sconto, con un indotto commerciale generato di 555.000€, ai quali si aggiungono 31.000 coupon elettronici per un controvalore di 107.000€ distribuiti e legati alle premialità.

Al 31 dicembre 2022 sono state raccolte 9,7milioni di bottiglie e flaconi, pari a 293 tonnellate di plastica recuperata e avviata al riciclo, mentre per quanto riguarda il Tetrapak sono state raccolte 82mila confezioni recuperando e avviando al riciclo ben 3,3 tonnellate. (ANSA).