Stankovic: "La mia Samp ha onorato la competizione"

In casa Sampdoria si mastica amaro per il risultato finale anche se l'allenatore Stankovic è rimasto contento di aver potuto recuperare alcuni giocatori tra i molti indisponibili per infortuni: "Il gran gol di Barak in mischia ci ha penalizzato, ma abbiamo onorato la competizione e recuperato tanti giocatori che hanno giocato una partita intera - ha detto l'allenatore della Sampdoria -. Ci siamo fatti sentire in casa di una grande Fiorentina nonostante alcune assenze dell'ultimo minuto e giocatori che non mi sono sentito di rischiare. Difficoltà? Si va avanti e non si molla, sono fortunato ad allenare un club con così tanta storia". (ANSA).