Peste suina: altri 6 casi tra Piemonte e Liguria

Altri 6 casi di peste suina africana tra Piemonte e Liguria. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentate di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta: due in provincia di Alessandria - a Francavilla Bisio e Rocca Grimalda - tre in provincia di Genova - uno a Isola del Cantone due a Savignone, uno nel Savonese, a Sassello. In totale i casi di positività dall'inizio dell'emergenza nell'area rossa, tutti in cinghiali, sono 242, di cui 158 in Piemonte e 84 in Liguria. (ANSA).