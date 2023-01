Genova pensa a passaggi pedonali rialzati per sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 11 GEN - Genova pensa a passaggi pedonali rialzati per migliorare la sicurezza dei pedoni. A dirlo, a margine della conferenza stampa per l'arrivo degli aiuti Covid da destinare alle strutture sanitarie, l'assessore alla sicurezza Sergio Gambino.

"Abbiamo ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro per la sicurezza stradale - ha spiegato - e stiamo facendo valutazioni su come migliorare gli attraversamenti rendendoli più sicuri. Stiamo valutando di fare passaggi pedonali rialzati con grosse cunette come già in altre città e su strade che devono avere particolari caratteristiche, è ovvio che su strade a 50-70 km/h mettere una cunetta su strisce pedonali potrebbe creare grossi danni alle vetture, e per quello stiamo valutando la collocazione sulle strade a 30 km/h".

Intanto il comunque di Genova ha avviato un censimento per individuare le zone più a rischio. "Ho fatto una riunione prima ancora che questo finanziamento venisse erogato - prosegue Gambino - e ho chiesto agli uffici di fare una mappatura degli incroci e passaggi pedonali più pericolosi. Sono in attesa per vedere i risultati per capire come spendere nel miglior modo possibile questo milione di euro che arriverà dal Governo".

(ANSA).