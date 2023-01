Calcio: Spezia chiude per Zurkowski, Sanca va in Portogallo

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 GEN - Szimon Zurkowski diventerà un calciatore dello Spezia entro questa settimana. Il centrocampista polacco della Fiorentina è atteso in città entro domani per le visite mediche di rito e la successiva firma su un contratto che lo legherà al club ligure fino al giugno del 2026.

La trattativa viene finalizzata in queste ore dal direttore tecnico Eduardo Macia e l'ufficialità è attesa entro venerdì. Lo Spezia batte così la concorrenza di Empoli, Salernitana e Bologna che si erano interessate al calciatore a partire dalla scorsa estate. Ai viola una cifra attorno ai 4 milioni di euro.

Secondo acquisto in mezzo per la squadra di Luca Gotti, che dal mercato attende adesso un attaccante duttile, che possa sia giocare al fianco di Nzola che al posto dell'angolano, capocannoniere dei bianchi con 8 reti. Sempre in ottica mercato, trattativa avviata con gli sloveni dell'NS Mura per la mezzala della nazionale under 21 Tio Cipot, mentre al momento viene considerata una pista fredda quella per il difensore polacco Przemyslaw Wisniewski del Venezia. Il calciatore è stato proposto, ma non sarebbe una priorità.

Verso la cessione in prestito Leandro Sanca, che finirà al Famalicao in Portogallo dopo che la Spal non ha mostrato interesse nell'ala. (ANSA).