Sprangate a migrante:sit-in a tribunale Imperia per Moussa Balde

"Moussa Balde è stato omicidio", "Indifferente, complice società razzista" sono alcuni degli slogan scritti su cartelli di protesta stamani davanti al tribunale di Imperia, dove alcune decine di attivisti di diverse associazioni umanitarie hanno organizzato un sit-in in attesa della sentenza al processo contro i tre imputati italiani accusati di lesioni per aver preso a sprangate, il 19 maggio 2021 il migrante Moussa Balde, 23 anni. L'uomo, originario della Guinea, pochi giorni dopo, il 23 maggio, si uccise, impiccandosi, nel Cpr di via Brunelleschi a Torino. La sentenza è attesa per oggi.

"La sentenza nasce decisamente male - ha affermato Silvana Vinai, dell' associazione Imperia Solidale - perché da subito non è stata presa in considerazione l'aggravante del razzismo, una cosa evidente nel contesto in cui si è svolta l'aggressione". Balde era stato aggredito da tre italiani davanti a un supermercato, secondo loro perchè l'uomo aveva cercato di rubare un telefonino.

Nel gruppo dei manifestanti c'erano pure Bruno Rossi e Franca Murialdo, i genitori di Martina Rossi, che hanno fondato un'associazione in memoria della figlia, morta a 20 anni, il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza di una camera d'albergo, a Palma di Maiorca (Spagna), nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale. "Prima di passare le ultime giornate della sua vita le avevo detto di stare attenta che il mondo è pieno di stupidità - ha detto il padre -. Ancora oggi c'è una giustizia di classe, una giustizia del processo, una delle indagini, una nella sorveglianza, una nell'applicazione delle pene. E questa giustizia viene fatta sempre a favore dei ricchi e contro i poveri. Mio padre, invece, insegnava che la scelta più semplice e naturale è di stare dalla parte dei poveri, dei deboli e di chi soffre. Come associazione siamo qui, perché vogliamo aiutare". (ANSA).