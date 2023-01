Pnrr, Bucci si affida a super dirigente Michelini

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Il sindaco Marco Bucci ha assegnato a Maurizio Michelini, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Genova e responsabile unico del procedimento per l'appalto di costruzione del Ponte Genova San Giorgio, l'incarico di dirigente di alta specializzazione a supporto dell'Unita di Progetto "Project Management Office" del Comune di Genova che si occupa in particolare dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'incarico a Michelini, uno dei tecnici protagonisti del "modello Genova" in tema di infrastrutture, è a tempo determinato e parziale sino al 2026. (ANSA).