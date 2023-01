Osero: conclude acquisizione francesi Blampin e Capexo

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Orsero ha dato esecuzione agli accordi per l'acquisto dell'80% del capitale della società di diritto francese Blampin e per il 100% del capitale sociale della Capexo, sempre francese. Lo rende noto un comunicato della società italiana, nel quale si specifica che le operazioni sono state perfezionate, secondo i termini degli accordi, con il pagamento di 32 milioni per l'80% di Blampin e di 33 milioni per il 100% di Capexo. L'operazione ha previsto in parte l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del gruppo e in parte il ricorso alle linee di finanziamento a sostegno dell'attività di M&A per complessivi 56,7 milioni erogate nell'ambito del finanziamento Esg linked a medio-lungo termine accordato da un pool di banche in agosto. (ANSA).