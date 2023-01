Minaccia di morte l'ex e si presenta sotto casa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Si è presentato sotto casa della ex fidanzata dopo avere annunciato a una amica di lei che "l'avrebbe ammazzata". E quando ha iniziato a suonare insistentemente al citofono la ragazza ha capito di essere in pericolo e ha chiamato la polizia. L'uomo, Manuel Abisso di 26 anni, è stato arrestato per stalking dagli agenti delle volanti che lo hanno trovato ancora sotto casa della donna, a Marassi. La storia tra i due era finita da alcuni mesi ma l'uomo, con alle spalle già due condanne sempre per stalking, ha iniziato a perseguitarla per tornare insieme. La ex lo aveva denunciato per molestie ed era stato disposto il divieto di avvicinamento alla casa della ragazza. Divieto violato ieri quando, dopo le minacce all'amica, si è presentato davanti al portone e si è attaccato al citofono per farsi aprire. (ANSA).