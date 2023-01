Costa Edutainment cambia a.d, arriva Rivellino

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - Roberto Rivellino, ex ad del gruppo Feltrinelli, è il nuovo amministratore delegato di Costa Edutainment. Lo ha annunciato il gruppo genovese proprietario tra le altre strutture dell'Acquario di Genova. Prende il posto di Andrea Varnier che ai primi di dicembre aveva lasciato il gruppo per la Fondazione Milano-Cortina.

"Sono molto felice di accogliere Roberto Rivellino nella nostra azienda - ha spiegato Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment - e sono certo che la sua esperienza ci aiuterà a cogliere le importanti sfide che ci attendono: fare cultura in maniera divertente, sostenibile e innovativa, avendo a cuore la conservazione delle risorse naturali e promuovendo un modello di business capace di creare valore nel tempo per i territori in cui operiamo".

Per il gruppo genovese "questa nomina conferma la volontà dell'azienda di consolidare la propria leadership nel mercato italiano e di proseguire nel percorso di crescita che, dopo la battuta d'arresto imposta dalla pandemia, ha dato nuovi segnali di ripresa nel corso del 2022".

"Entro a far parte di un gruppo importante per il turismo e la cultura non solo dei territori in cui opera ma dell'intero nostro paese - ha commentato Rivellino -. Credo che in un settore complesso e strategico quale è il turismo culturale, il continuo ascolto del cliente finale e un approccio fortemente orientato alla sua piena soddisfazione, insieme ad una visione integrata e orientata al futuro, siano ingredienti fondamentali su cui il gruppo si impegnerà ancora maggiormente". (ANSA).