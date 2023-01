Calcio: Sampdoria; ancora rinviata l'assemblea straordinaria

La seconda convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Sampdoria non vedrà la partecipazione "dell'azionista di maggioranza assoluta che non delegherà il legale rappresentante del socio Spoort Spettacolo Holding srl". Ad annunciarlo con una nota ufficiale è lo stesso club blucerchiato. L'assemblea straordinaria era stata convocata in prima istanza il 5 gennaio scorso ma anche in quel caso era andata deserta con l'assenza annunciata della famiglia Ferrero, proprietaria del club.

"Si ricorda che l'Assemblea Straordinaria era già stata fissata anche per il giorno venerdì 20 gennaio 2023 in terza convocazione e per il giorno giovedì 2 febbraio 2023 in quarta convocazione" spiega il club nel comunicato emesso in serata.

L'assemblea era stata fissata per deliberare l'aumento di capitale della società genovese che da mesi soffre economicamente e che per questo è di fatto sul mercato. (ANSA).