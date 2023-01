Addio a Bernasconi, detenne il record di presenze con la Samp

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - E' morto questa mattina a 90 anni Gaudenzio Bernasconi, storico difensore della Sampdoria a cavallo tra gli anni '50 e '60. Bernasconi detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata in campo in 365 occasioni (è il settimo di sempre, davanti ha Mancini 566, Mannini 510, Vierchowood 493, Palombo 459, Pari 400 scendendo, Salsano 376) e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze.

Maglia numero 5, Bernasconi - soprannominato Orsacchiotto - non venne mai espulso e tra il '54 ed '59 giocò consecutivamente 133 partite.

Il club, ancora scosso dalle scomparse di Mihajlovic e Vialli, lo ha ricordato con un lungo messaggio sul proprio sito e sui propri social esprimendo "alla moglie Anna e a tutta la famiglia Bernasconi le più sentite condoglianze da parte della società". (ANSA).