Autostrade: Consiglio Liguria chiede stop rincari per 5 anni

All'unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno contro i rincari dei pedaggi autostradali nella regione. Il documento, firmato da tutti i gruppi, impegna la Giunta Toti ad attivarsi presso il Governo per ottenere "il congelamento dei pedaggi nelle tratte autostradali liguri e vista la criticità del sistema ligure a richiedere che non siano previsti rincari in Liguria nel prossimo quinquennio". (ANSA).