Arpal conferma burrasca forte, vento a 133 km/h a Casoni

Arpal ha confermato l'avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di oggi. L'avviso riguarda le zone di Centro-Levante che si affacciano sulla costa.

Nelle ultime ore, in contesto meteorologico "raro" nelle ultime settimane, ovvero di cielo sereno ovunque, la ventilazione si è orientata dai quadranti settentrionali su tutta la regione. Le velocità medie più elevate si sono fin qui registrate a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 82.1 km/h, ad Arenzano Porto (Genova) con 81.4 e a Monte Pennello (Genova) con 78.8. Molte stazioni della rete regionale Omirl hanno segnato, invece, raffiche superiori ai 100 km/h: Casoni di Suvero ha toccato 133.2 km/h, Lago di Giacopiane (Borzonasca, Genova) 113.8, Arenzano Porto 112.3, Monte Pennello 109.4, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) 108.7, Marina di Loano (Savona) e Fontana Fresca (Sori, Genova) 107.6, Torriglia Garaventa (Genova) 100 km/h. A Genova si segnala una raffica a 80.3 a Castellaccio mentre al Porto Antico sempre una raffica ha toccato i 73.8 km/h. In giornata saranno ancora possibili raffiche di burrasca forte in particolare sul centro Levante con la ventilazione che andrà attenuandosi dal pomeriggio a partire da Ponente.. (ANSA).