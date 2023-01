Sampdoria, in arrivo il centrocampista Harroui

Ci sono da limare solo pochi dettagli e poi Dejan Stankovic potrà salutare l'arrivo del centrocampista Abdou Harroui del Sassuolo, un nuovo rinforzo per la Sampdoria che dovrebbe chiudere con la formula del prestito. Quest'anno ha collezionato 12 presenze e un gol con la maglia degli emiliani.

Classe 1998, era stato acquistato nel 2021 dallo Sparta Rotterdam: può giocare mediano ma anche esterno di centrocampo.

Intanto la squadra blucerchiata sta risolvendo la questione legata al secondo portiere visto che Contini dovrebbe fare ritorno al Napoli. Anche in questo caso trattativa molto avviata per il prestito del giovane estremo difensore sloveno Martin Turk dal Parma, classe 2003. (ANSA).