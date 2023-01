Rapinata e violentata in centro a Genova, caccia a 2 uomini

Rapinata e violentata in pieno centro a Genova. E' successo la scorsa notte a una ragazza di 20 anni, abusata da due uomini ai giardini Baltimora, dietro via Fieschi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. La giovane, sconvolta e sotto shock, è stata trovata questa mattina da un carrozziere vicino molo Giano. L'uomo ha chiamato il 118 e la ragazza è stata portata all'ospedale Galliera.

Nel frattempo il personale medico ha avvisato gli agenti delle volanti. Ai poliziotti ha raccontato di avere passato la serata alla discoteca Makò, in corso Italia, e di essersi incamminata verso casa alle 4 del mattino. Sarebbe passata dai giardini Baltimora dove è stata avvicinata da due stranieri che le hanno rubato il telefonino e poi l'avrebbero violentata. In ospedale le hanno riscontrato alcune ecchimosi sul corpo compatibili con l'aggressione sessuale. Gli investigatori della mobile hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto successo.

Nei giorni scorsi sempre tra il centro e il centro storico sono stati aggrediti e rapinati due ragazzi si 19 e 20 anni. Il primo episodio è avvenuto in Sottoripa, di fronte al porto Antico, venerdì notte. In due hanno aggredito il 19enne e gli hanno rubato cellulare e portafoglio. Sabato notte, infine, un ragazzo di 20 anni ha raccontato di essere stato colpito al volto da due stranieri che gli hanno preso il telefonino.

(ANSA).