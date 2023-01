Maltempo: in arrivo vento di burrasca sulle coste liguri

L' Arpal ha emesso per la giornata di domani, martedì 10 gennaio, un avviso meteorologico per vento di burrasca forte che interesserà le zone che si affacciano sulla costa.

Secondo Arpal già da oggi vi sarà un aumento della ventilazione settentrionale in particolare sul centro Ponente mentre nella notte tra oggi e domani ecco un deciso ingresso di venti settentrionali sulle zone costiere.

Solo nel pomeriggio di domani, martedì 10 gennaio , vi sarà una progressiva attenuazione della ventilazione.

Da segnalare inoltre anche possibili mareggiate per oggi a Ponente e sul Levante regionale mentre domani saranno limitate alle prime ore della giornata e al Levante. (ANSA).