Genova: vigilanti privati in sciopero per rinnovo contratto

(ANSA) - GENOVA, 09 GEN - Presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura di Genova dei lavoratori della vigilanza privata in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015.

"Da sette anni attendiamo un rinnovo che possa dirsi dignitoso normativamente ed economicamente -spiegano i lavoratori -. Le condizioni di lavoro, per qualità operativa, organizzativa e con salari in alcuni casi al di sotto della soglia di povertà assoluta in riferimento ai dati Istat, non sono più accettabili".

I rappresentanti sindacali dei lavoratori sono stati ricevuti dal Prefetto al quale hanno trasmesso i motivi della vertenza e le loro rivendicazioni. (ANSA).