Perni rotti, campana in bilico fa strani rintocchi e dà allarme

(ANSA) - IMPERIA, 08 GEN - Hanno ceduto i perni che sorreggono la campana della chiesa di Prelà, nell'Imperiese, ma per fortuna ne è rimasto uno: la campana si è inclinata e ha cominciato a lanciare strani rintocchi. E' stato il 'suo' modo di dare l'allarme. Quei rintocchi sono stati uditi da alcuni cittadini seduti al bar vicino alla chiesa che hanno segnalato l'episodio. "Sono salito assieme a un'altra persona, per accertarmi di cosa stesse accadendo - commenta il sindaco Mattia Gandolfi - devo dire che è stata un'impresa non facile e piuttosto pericolosa. I perni che sorreggevano la campana erano tutti tranciati: ne restava uno. Abbiamo provato a infilare dei perni di fortuna e a quel punto abbiamo provveduto con il parroco a staccare la corrente dal quadro elettrico e a spegnere l'orologio che regola i rintocchi".

Per il sindaco si è sfiorata la tragedia: "Se si fosse staccato anche l'ultimo perno e la campana, che peserà tre-quattro quintali, si fosse staccata durante l'oscillazione, avrebbe potuto sfondare il tetto della chiesa durante la messa o finire sulla strada". Secondo il primo o cittadino saranno almeno cinquant'anni che non vengono apportati interventi di manutenzione sul campanile. (ANSA).