Spezia: Zoet fuori 2 mesi, vicino il viola Zurkowski

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GEN - Lo Spezia perde il portiere Jeroen Zoet per due mesi. E' questa la stima dei medici in merito all'infortunio occorso all'olandese, 32 anni compiuti oggi, a seguito di uno scontro di gioco con Duvan Zapata durante Spezia-Atalanta di mercoledì pomeriggio. Gli esami svolti stamattina hanno rivelato una lesione di secondo grado del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. Il calciatore non sarà operato, ma dovrà rimanere lontano dai campi di gioco dalle 7 alle 9 settimane. In campionato sarà data fiducia al giovane Petar Zovko, 20 anni in attesa del rientro di Dragowski.

Sul fronte mercato, oggi attesa la firma del centrocampista Salvatore Esposito in arrivo dalla Spal per la cifra di 3,6 milioni, bonus compresi. Ieri incontro tra il direttore tecnico Eduardo Macia e la Fiorentina, di cui è ex dirigente. Trovato un accordo economico sulla base di 4 milioni per l'acquisto della mezzala Szymon Zurkowski, ora il club ligure proverà a convincere il calciatore con un quadriennale. Diventerebbe il quarto nazionale polacco in squadra dopo Dragowski, Kiwior e Reca. Ieri ceduto a titolo definitivo l'albanese Kleis Bozhanaj alla Carrarese, a cui era già in prestito, operazione che libera un posto da extracomunitario in rosa. (ANSA).