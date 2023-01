Straniero accoltellato alla stazione di Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 04 GEN - Uno straniero di 39 anni è stato accoltellato al collo ed ha subito una grave ferita.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio al binario 1 della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda. L'uomo è originario della Guinea. Al momento l'aggressore non è stato ancora individuato.

Il ferito è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. (ANSA).