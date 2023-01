Raid vandalico nella notte, a fuoco cassonetti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Raid vandalico nella notte nel quartiere Castelletto a Genova. I vigili del fuoco hanno lavorato due ore, dalle 3 alle 5 per spegnere le fiamme appiccate a diversi cassonetti della zona. Gli incendi sono avvenuti in via Caffaro, via Cancelliere e via Acquarone. In un caso hanno interessato anche un cantiere. Non ci sono stati feriti né intossicati. (ANSA).