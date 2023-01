Polizia postale, in Liguria boom di truffe e cyber attacchi

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Boom di truffe informatiche e cyber attacchi ad aziende, infrastrutture e istituzioni in Liguria mentre calano, seppur di poco, i casi di cyberbullismo.

E' quanto emerge dal bilancio delle attività svolte nel 2022 dalla polizia postale.

Nel dettaglio sono stati 420 gli attacchi rilevati dagli agenti rispetto ai 231 del 2021 pari all'82% in più. Sono state indagate 19 persone nell'anno appena trascorso rispetto alle 12 precedenti, con un incremento del 58%. Per quanto riguarda le truffe in rete gli investigatori del compartimento ligure hanno trattato 250 casi, rispetto ai 140 del 2021, con un incremento del 78% e sono state indagate 115 persone rispetto alle 104 precedenti. Le truffe hanno fruttato 7 milioni rispetto ai 3 del 2021 con un incremento del 133%.

Nell'anno appena trascorso sono state 63 le persone indagate in Liguria per adescamento on line e pedopornografia in rete, due in più rispetto al 2021. Quasi uguali i dati relativi al cyberbullismo: sono passati da 9 a 12 i casi nella fascia di età tra i 14 e i 17 anni, mentre sono diminuiti da 3 a 2 quelli tra i ragazzini tra i 10 e i 13 anni. La flessione, spiegano dalla polizia postale, "può essere interpretata come effetto della normalizzazione delle abitudini dei ragazzi: non si può escludere che il ritorno ad una vita sociale priva di restrizioni abbia avuto un'influenza positiva sulla qualità delle interazioni sociali, delle relazioni tra coetanei".

Per quanto riguarda i reati contro la persona in Liguria sono stati trattati 152 casi (erano 144 nel 2021) e sono state denunciate 56 persone (79 l'anno precedente). Infine, i casi di cyberterrorismo sono stati 55 (48 nel 2021) e sei le persone indagate (tre l'anno prima). Sono state 32 le frodi informatiche, rispetto alle 26 del 2021, con oltre 3 milioni sottratti illecitamente.

Nel bilancio gli investigatori hanno ricordato le principali operazioni: da ultimo quella contro un gruppo di ragazzini che inneggiava all'antisemitismo su Telegram. (ANSA).