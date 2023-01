Minore al volante, maximulta a genitori e stop auto per tre mesi

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - Un controllo a campione da parte della Polizia locale è costato carissimo ad una famiglia spezzina. Durante il servizio con il telelaser infatti gli agenti della Polizia locale della Spezia hanno effettuato anche controlli su veicoli di passaggio in regola con la velocità imbattendosi in un'auto condotta da un minore.

Ai genitori, ai quali è intestata l'auto, è stato contestato "l'incauto affidamento del veicolo a persona senza titolo di guida" e ora dovranno pagare una multa la cui cifra minima è di 5100 euro ma può raggiungere i 30599, inoltre è scattato anche il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Durante gli stessi controlli inoltre gli agenti hanno fermato una signora alla guida di un'auto che dal 2016 non era mai più stata revisionata e, da un check al data base, hanno accertato che la donna era già stata fermata e sanzionata per lo stesso motivo in altre due precedenti occasioni. Proprio per questa ragione alla donna è stata confiscata definitivamente l'auto e le è stata comminata una sanzione di 8000 euro. (ANSA).