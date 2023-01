Stankovic: al 2-0 ho guardato in su a Mihajlovic

Quello con la Sampdoria era uno scontro salvezza e dopo la sconfitta casalinga del suo Sassuolo contro i blucerchiati sono amare le parole del tecnico emiliano, Alessio Dionisi. "Nel primo tempo abbiamo giocato con troppa superficialità - osserva a fine gara -: le qualità le abbiamo ma senza attributi si va poco lontano. Nel secondo tempo siamo stati in grado di creare di più. Ora dobbiamo rialzare la testa e responsabilizzarci maggiormente".

Deluso Dionisi, soddisfatto, invece, l'allenatore sampdoriano Dejan Stankovic che porta a Genova due punti e ricorda l'amico Sinisa Mihajlovic. "Dopo il secondo gol - racconta - ho guardato al cielo e ho pensato a Mihajlovic. E' una grande vittoria ma solo un piccolo passo avanti nel nostro cammino, abbiamo giocato convinti di potercela fare. Oggi - conclude - sembrava di giocare in casa, i miei giocatori devono memorizzare questo momento e capire che i tifosi sono lì per noi". (ANSA).