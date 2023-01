Gasperini: noi poco concreti in zona gol

(ANSA) - LA SPEZIA, 04 GEN - "Se valuto la gara credo che perderla non sarebbe corrisposto all'andamento della partita".

Sono le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Spezia-Atalanta 2-2, partita riacciuffata dai bergamaschi nel recupero grazie ad una rete di Pasalic.

"E' stato positivo raddrizzarla, dimostrando lo spirito di chi ci crede fino alla fine. Personalmente sono soddisfatto della prestazione del primo tempo nonostante il risultato. Ci penalizza prendere gol sempre nei minuti iniziali. Le occasioni per pareggiarla le abbiamo avute, ma la capacità di concretizzare, trovare il passaggio conclusivo e il colpo di testa ci manca in questo momento".

Grande protagonista Pasalic, in una giornata in cui Lookman e poi Muriel sono apparsi poco brillanti. "Ha una capacità di stare in area che nella nostra squadra hanno in pochi. A volte fai fatica a farlo partire attaccante, ma poi si dimostra determinante".

Zapata invece è dovuto uscire a seguito di uno scontro di gioco. "Ha una contusione molto forte, gli fa male. Spero sia solo una botta, non sembra interessato il ginocchio ma la parte muscolare della gamba".

Tra gli assenti c'era Demiral, per il cui recupero ci vorrà ancora tempo. "Sarà valutato in questi giorni. Domani cerchiamo di fare un amichevole per testare tanti giocatori. Si allena solo da lunedì e credo ci voglia ancora un po'". (ANSA).