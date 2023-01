Arrestato piromane che ha incendiato cassonetti a Genova

(ANSA) - GENOVA, 04 GEN - È stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova il piromane che la scorsa notte ha incendiato diversi cassonetti nel quartiere Castelletto. In manette è finito un ragazzo di 20 anni. I militari sono stati avvicinati mentre passavano in Spianata Castelletto da un uomo per un principio di incendio alle tende di una gelateria. L'uomo ha anche indicato l'autore dicendo che si era allontanato. Dopo una breve ricerca i carabinieri lo hanno trovato in zona, su indicazione dei vigili del fuoco. Il ragazzo è accusato di danneggiamento, incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

