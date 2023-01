Saldi: presidente Fismo, ci aspettiamo +10% di spesa

(ANSA) - GENOVA, 03 GEN - "I negozi di tradizione chiudono con il segno più il periodo di vendite natalizie, e questo ci induce ad essere ottimisti anche in vista dei saldi, per i quali ci aspettiamo una spesa del 10% maggiore rispetto allo scorso anno" lo ha dichiarato Francesca Recine, presidente regionale e vicepresidente nazionale Fismo Confesercenti, alla vigilia dei saldi invernali che in Liguria scatteranno, come in quasi tutta Italia, giovedì 5 gennaio "E' doveroso ringraziare il Comune per avere concesso, anche quest'anno, la gratuità dei parcheggi in Zona Blu il 5, 7 e 14 gennaio - ha aggiunto la presidente Fismo -. Inutile negarlo, stiamo parlando di uno strumento che ha perso molto dell'appeal avuto in passato, e le ragioni sono molteplici. Innanzitutto ci sono le troppe promozioni, autorizzate e non, praticate dalla grande distribuzione e dai colossi dell'online praticamente in ogni momento dell'anno, che hanno finito con il disinnescare l'effetto-bomba che i saldi avevano un tempo". (ANSA).