A Genova 65 arresti e 470 denunce per la polizia locale nel 2022

470 denunce a piede libero per reati predatori e 65 arresti. E' questo li bilancio per il 2022 del nucleo reati predatori della Polizia locale genovese.

Nato nel 2019 il nucleo reati predatori si occupa prevalentemente delle attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti perpetrati dai soggetti dediti ai furti presso gli esercizi commerciali e delle attività volte al contrasto dei reati contro il patrimonio in generale.

"È bene ricordare che le operazioni degli agenti non si limitano al qui e ora - ha dichiarato l'assessore alla sicurezza del comune di Genova Sergio Gambino-, ma che a volte richiedono indagini lunghe e complesse, come quella che ha portato all'arresto di un uomo che per mesi ha maltrattato la madre, un'operazione che richiesto mesi di intercettazioni ambientali, appostamenti e vigilanza che hanno permesso di mettere in salvo la signora. Puntiamo ad avere una città sempre più sicura per tutti e andiamo avanti ampliando il nostro corpo di Polizia locale".

In questi tre anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria oltre mille soggetti e tratte in arresto più di 120 persone per reati di furto aggravato e rapina.

Oltre alle aggressioni agli agenti di Polizia locale e degli addetti alla vigilanza, circa il 70% dei reati predatori sono stati taccheggi e furti aggravati, mentre i restanti sono stati per lo più reati di ricettazione e di rapine improprie.

A spiccare tra i reati del 2022 quello di un italiano colto più volte in flagrante sia alla Coin di via XX settembre sia alla Feltrinelli di via Ceccardi. Il ladro seriale era solito rubare libri per poi rivenderli in uno shop creato ad hoc su internet, cadendo così anche nel reato di ricettazione. Per l'uomo un bottino di 148 libri tra fumetti da collezione e libri vari, quasi tutti trafugati proprio alla Feltrinelli di via Ceccardi, per un valore superiore ai 2000 euro. (ANSA).