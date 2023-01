Capodanno: Liguria, cassonetti in fiamme, ubriachi ma nessuna criticità

Circa 20 ragazzi ubriachi soccorsi dal personale del 118 per i festeggiamenti durante la notte di Capodanno a Genova. Gli episodi in strada, in centro ma anche a ponente. Non si registrano feriti per lo scoppio di petardi. Una trentina invece gli interventi dei vigili del fuoco per cassonetti in fiamme proprio per lo scoppio dei fuochi d'artificio che hanno salutato il nuovo anno. A causa della pioggia si sono verificati diversi incedenti stradali, ma tutti di lieve entità. L'unico più grave quello che ha visto coinvolto un motociclista di 23 anni che è finito contro un'auto in Largo Zecca. Il ragazzo è stato soccorso con l'auto medica e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Imperia, cassonetti in fiamme e incidenti stradali

E' di due incidenti stradali, di cui uno grave ad Arma di Taggia, e alcuni interventi per principio di incendio, il bilancio della notte di San Silvestro in provincia di Imperia. Gli interventi più significativi, che hanno visto impegnati vigili del fuoco e personale del 118, sono avvenuti appena dopo l'alba, tra le 5 e le 6. Il primo si è verificato a Bordighera, sul lungomare Argentina dove un'auto con alcune persone a bordo è finita in spiaggia. Gli occupanti hanno riportato tutti ferite lievi. Poco dopo, sulla rampa dello svincolo di Taggia dell'Aurelia Bis, una vettura si è schiantata contro il muro e il conducente è rimasto gravemente ferito. Molte chiamate per principi di incendio, soprattutto di cassonetti della spazzatura. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Ventimiglia e a Sanremo per piccoli incendi innescati dai botti.

Savona, Vigili fuoco impegnati per roghi cassonetti

Anche a Savona e provincia nottata di Capodanno abbastanza tranquilla. Un incidente sull'Aurelia, a Capo Mele, ha visto il ferimento lieve degli occupanti delle auto. Vigili del fuoco impegnati a spegnere cassonetti in fiamme. Un incendio, forse il più impegnativo, ha devastato un contenitore della spazzatura in corso Colombo, a Savona. Nessun ferito a causa dei botti e dei petardi.