A 85 anni cade per 10 metri e finisce nel ruscello, salvato

(ANSA) - REZZO, 31 DIC - Mobilitazione di soccorsi a Rezzo, comune della valle Arroscia, nell'Imperiese, per un uomo di 85 anni precipitato in una scarpata mentre stava percorrendo via al Santuario. L'anziano ha fatto un volo di circa dieci metri, finendo nel ruscello sottostrada. Sul posto è accorso il personale del soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco e un'ambulanza della Croce Bianca di Pornassio. Nella caduta l'uomo ha riportato un politraumana, ma è rimasto sempre cosciente. Una volta stabilizzato dai soccorritori, il ferito è stato recuperato dall'elisoccorso Grifo e portato al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. (ANSA).