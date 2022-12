Tenta rapina con scacciacani, arrestato studente

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Passamontagna in testa e scacciacani in mano ha tentato di compiere una rapina in un ristoratore. Il titolare lo ha bloccato poi i carabinieri - che erano stati chiamati da altri dipendenti - lo hanno disarmato dopo una breve colluttazione. I militari hanno arrestato uno studente italiano. E' successo ieri sera a Sestri Levante. Il ragazzo si è presentato nel locale armato di pistola senza il tappo rosso e ha minacciato un dipendente per farsi consegnare l'incasso. Sentendo le urla, il titolare è intervenuto immediatamente fermando il giovane. Passamontagna e pistola sono state sequestrati. Indagini sono in corso per capire se il ragazzo possa avere messo a segno altri colpi simili nelle scorse settimane. (ANSA).