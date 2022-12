Porto Spezia: aggiudicate tutte le opere del Pnrr

(ANSA) - LA SPEZIA, 30 DIC - Nuovo molo crociere ed elettrificazione delle banchine alla Spezia, nuovo waterfront per Marina di Carrara, e progetti di interventi di efficientamento energetico e per la produzione di idrogeno per il bando Green Ports. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha aggiudicato oggi quasi 129 milioni di euro di interventi finanziati dal Fondo Complementare del Pnrr, da Comunità Europea, Mit, Regione Toscana e risorse proprie. "Un risultato di straordinaria importanza - ha detto il presidente Mario Sommariva -. La nostra Authority è riuscita a rispettare i tempi imposti dal Pnrr. Il futuro dei nostri porti e una nuova fase di sviluppo dei territori sono già cominciati". Nel dettaglio è stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese, di cui fa parte anche Fincantieri, la realizzazione del nuovo molo crociere da 57 milioni, primo tassello per la realizzazione della nuova stazione crocieristica. I cassoni del molo saranno creati nel cantiere del Muggiano e trasportati via mare.

Assegnata anche l'elettrificazione delle banchine del porto commerciale (13 milioni) e il cold ironing su Molo Garibaldi con una cabina di trasformazione (8 milioni) necessari al settore crocieristico.

Per Marina di Carrara ci sono gli interventi di riqualificazione degli ambiti 1 e 2 del waterfront per 37 milioni, cui si aggiungono quasi 14 milioni per l'ambito 4.

Infine affidati la progettazione degli interventi del bando Green Ports per l'efficientamento energetico, un'infrastruttura energetica ad alta tensione, una rete di colonnine di ricarica, un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno verde.

