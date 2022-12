Polizia scopre due latitanti e li arresta a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - La Polizia di Stato di Genova ha eseguito due ordini di carcerazione a carico di un 36enne e di un 20enne che erano latitanti e che sono stati scoperti durante dei controlli.

Nel primo intervento in via Prè, durante un controllo alcuni agenti hanno notato il 36enne che stazionava presso un fast-food lasciare repentinamente il locale in direzione Piazza della Commenda. I poliziotti, insospettiti da tale comportamento, gli hanno intimato di fermarsi l'uomo però si è divincolato con una gomitata, fortunatamente schivata dall'agente, innescando così una fuga in direzione Via Gramsci, dove si è lanciato nel traffico della carreggiata, costringendo i passanti a brusche frenate per non investirlo.

Gli operatori lo hanno raggiunto all'altezza della Darsena e accompagnato in Questura poiché privo di documenti per sottoporlo ai foto segnalamenti dove è risultato essere il destinatario di un ordine di carcerazione che disponeva la reclusione in carcere per 5 mesi e 25 giorni.

Nel secondo intervento, meno rocambolesco, gli agenti del Commissariato San Fruttuoso, durante il regolare pattugliamento, hanno notato il 20enne passeggiare in Piazza Verdi ed hanno deciso di controllarlo. Sottoposto anche lui a foto segnalamento il giovane è risultato destinatario di un ordine di carcerazione ed è stato così accompagnato presso il carcere di Marassi.

