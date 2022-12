Capodanno Canale 5 a Genova, si prevedono 3 mln spettatori

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - "Mi auguro che i genovesi rispondano bene, ci aspettiamo una piazza gremita la serata merita davvero". La conduttrice Federica Panicucci ha invitato genovesi e turisti ad assistere al Capodanno in piazza de Ferrari, grande evento targato Mediaset e che sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Alla presentazione dell'evento anche l'amministratore delegato RadioMediaset Paolo Salvaderi e il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: "In questi anni abbiamo sempre avuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico, si parla di 2,8 - 3 milioni di spettatori medi, dalle 21 alle 2 di notte, mentre alla mezzanotte abbiamo picchi anche sopra i 4 milioni, ma quello che ci interessa è proporre qualcosa di bello in una piazza stupenda".

Sul palco Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti. E ci saranno, in arrivo da Amici anche Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.

Il concerto del 31 dicembre potrà essere seguito anche su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan.

"Genova e la Liguria saluteranno il nuovo anno nel migliore dei modi, con una straordinaria serata di musica con un cast di grande fascino, capace di coinvolgere tutti, dai ragazzi agli adulti grazie a un mix di cantanti che hanno fatto la storia della musica di questo paese e giovani artisti - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - anche questo concerto contribuisce a rendere la nostra regione sempre più attrattiva".

"Ieri quasi 10mila persone hanno partecipato al primo dei tre concerti, al porto Antico, questa sera ci aspettiamo che vada anche meglio e, domani ci sarò il gran finale, un evento che ci aiuta a far sì che di Genova si parli come per troppo tempo non è stato fatto, il Capodanno Mediaset è una grande opportunità e un grande investimento". (ANSA).