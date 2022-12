Anziana ustionata mentre accende la stufa

Una donna di 85 anni è rimasta ustionata dal ritorno di fiamma provocato durante l'accensione della stufa nella propria abitazione in frazione Cartari nel territorio comunale di Cesio, in valle Impero (Imperia).

L'anziana ha ustioni sul 70 per cento del corpo. Soccorsa dal personale sanitario del 118, la donna è stata intubata e trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova.

Ferito anche il marito dell'ottantacinquenne, che ha riportato ustioni di secondo grado alle mani. L'uomo, però, ha rifiutato il trasporto in ospedale. (ANSA).