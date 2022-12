Ladro bloccato dentro auto in cui ruba, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Ha tentato di rubare alcuni oggetti all'interno di un'automobile, ma è rimasto bloccato dentro l'abitacolo senza possibilità di uscire, perché era entrata in funzione la chiusura di sicurezza per bambini. I carabinieri della Spezia lo hanno trovato così: sul posto c'era anche il proprietario del veicolo, il quale era stato avvisato da un conoscente della presenza di un individuo all'interno della sua vettura parcheggiata in strada. L'uomo era intento a frugare nel cruscotto, dopo aver forzato una portiera, ma dopo essersi accorto di esser stato visto si è chiuso dentro non riuscendo però più a uscire. Il tentativo di furto è avvenuto ieri sera, nel centro storico della Spezia. A finire nei guai un nordafricano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora: all'arrivo della radiomobile sono state sbloccate le portiere ma per lui sono scattate le manette. Stamani la convalida dell'arresto e il divieto di dimora alla Spezia.

