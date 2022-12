Andora regala ai bimbi un volo in mongolfiera

(ANSA) - ANDORA, 29 DIC - Un volo in mongolfiera riservato ai bambini. Il 31 dicembre e il primo gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, dalla spiaggia di Andora si leverà in volo controllato una colorata mongolfiera, un volo riservato ai più piccoli. L'iniziativa è dell'assessorato alle Manifestazioni del comune di Andora, in collaborazione con i Bagni Marini, e ha l'obiettivo di offrire l'emozione del volo ai bambini tra i 6 e i 10 anni. Tutti gli alunni delle scuole primarie di Andora hanno ricevuto in omaggio un biglietto nominativo con data e orario di imbarco. Gli altri bimbi, fino esaurimento posti, potranno farlo gratuitamente, presentandosi direttamente in passeggiata Quaglia.

"Desideriamo regalare un'emozione e una esperienza unica ai bambini - spiega il vice sindaco e assessore alle Manifestazioni Paolo Rossi - Speriamo rimanga fra i ricordi speciali della loro infanzia". (ANSA).