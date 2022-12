Scade contratto per 30 lavoratori Prefettura e Questura

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - "Il 31 dicembre 2022 scade il contratto di almeno una trentina di lavoratori in Liguria, di cui almeno la metà a Genova, che operano all'interno delle Prefetture e delle Questure in tutta la regione. Lo denuncia Sergio Tabò, segretario generale Felsa Cisl Liguria: "Sono lavoratori somministrati che hanno dato un contributo preziosissimo in questi mesi e meritano una risposta rispetto a questa scadenza ormai immediata: ci siamo già mossi e chiediamo che il Ministero dell'Interno intervenga velocemente per dare certezze e continuità a questi lavoratori che fanno capo ad agenzie interinali. Serve un impegno preciso, non è accettabile che non venga rinnovato il contratto a questi lavoratori".

(ANSA).