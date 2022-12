Percorso multisensoriale nei palazzi della Via Aurea a Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Un'esperienza multisensoriale nella Via Aurea dei genovesi, che permetterà ai visitatori non vedenti e sordi di cogliere tutti gli aspetti dei palazzi. L'iniziativa a Palazzo Rosso. Un progetto innovativo, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Carige, che prevede la fruizione facilitata dei beni artistici e architettonici di Strada Nuova, anche attraverso tecnologie digitali e supporti audio e video realizzati da Liguria Digitale e da ETT. Il progetto incoraggia una fruizione facilitata del patrimonio artistico e culturale della via più importante della città in una logica di design for all fortemente inclusiva. Proprio per questo si rivolge ad un pubblico eterogeneo, composto da persone disabili, da studenti ma anche da turisti e cittadini che, attraverso questa esperienza avvolgente e tecnologica, possono avvicinarsi alla visita della Via Aurea e dei due palazzi con informazioni di contesto che li accompagneranno a una migliore comprensione della visita. Dall'ingresso di Palazzo Rosso, un percorso podotattile guida le persone non vedenti al punto informazioni e alla stanza al piano terra, che ospita il plastico multisensoriale. La riproduzione riporta l'assetto della strada verso la fine del Cinquecento, restituendo anche i giardini dei vari palazzi e il distrutto complesso di san Francesco di Castelletto.

«E' un'installazione di avanguardia, presente in pochissimi altri luoghi a livello nazionale - spiega l'assessore alla Disabilità Lorenza Rosso - grazie a Fondazione Carige, questa tecnologia è diventata una realtà per i Musei e i palazzi cinquecenteschi di Strada Nuova, oggi accessibili a un pubblico ancora più vasto che comprende anche le persone con disabilità».

«La civiltà di una comunità si misura anche dai particolari e, tra questi, l'attenzione alla fruizione del patrimonio artistico e culturale da parte di coloro i quali, affetti da disabilità, rischiano di essere ingiustamente penalizzati", afferma il presidente di Fondazione Carige Paolo Momigliano (ANSA).