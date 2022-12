Festa al Lagaccio, inaugurato parco nell'ex caserma Gavoglio

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - "Questo è un giorno storico, un giorno di festa, la riqualificazione del Lagaccio dovrà ancora essere completata con il recupero di tutta la ex caserma, con la realizzazione della funivia e con la sistemazione di impianti sportivi, ma finalmente questo spazio viene restituito ai genovesi dopo 40 anni di abbandono e questo accade grazie a un intervento complesso e che credo finirà negli annali della Comunità europea". Così il sindaco di Genova Marco Bucci poco prima del taglio del nastro del nuovo parco urbano da 16mila metri quadri inaugurato tra il quartiere del Lagaccio e quello di Oregina, negli spazi alle spalle della ex caserma Gavoglio.

Si tratta del primo di cinque lotti interessati dalla riqualificazione, finanziato dal Patto per la città siglato al tempo dal premier Matteo Renzi e dall'ex sindaco Marco Doria, ma portato a termine dall'attuale amministrazione di centrodestra.

Il parco, incastonato tra i palazzoni realizzati negli anni del boom economico sulle colline alle spalle del porto, offre a famiglie, ragazzi, bambini e anziani, aree pic nic, campetti per il basket, il tennis e la pallavolo, prati per gli animali a quattro zampe, giochi per i più piccoli e ancora verde urbano, pensato in base ai criteri dell'architettura "nature based solution". Questo significa ad esempio che il terreno e le piante scelte aiuteranno a drenare naturalmente le piogge mitigando i rischi idrogeologici in un quartiere martoriato dalla cementificazione. A margine dell'inaugurazione, a cui hanno partecipato moltissimi bambini e residenti della zona, anche l'idea di una piscina nel futuro del Lagaccio: "E' una strada che stiamo cercando di percorrere - ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi - perché significherebbe avere il definitivo rilancio del Lagaccio come valletta dello sport, peraltro in dialogo con il sistema dei forti".

Sullo sfondo, però, restano le proteste del comitato contrario al progetto della funivia che oggi, durante l'inaugurazione del parco, ha provato a esporre uno striscione.

Secondo il sindaco Bucci "il progetto della funivia deve andare avanti, abbiamo già parlato con i comitati ma continueremo a farlo perché vogliamo eliminare i dubbi e le perplessità".

